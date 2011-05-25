В Петербурге задержали "фотографа", который обворовывал выпивших девушек

Три девушки лишились смартфонов.

Полиция Центрального района Петербурга задержала гражданина южноазиатской страны за кражу смартфонов у девушек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 18 сентября обратились три девушки, у которых пропали смартфоны. Все три преступления были совершены в ночь на 18 сентября с двух до пяти часов утра на центральных улицах Петербурга. Объединяло все три кражи и схожее описание предполагаемого "карманника": молодого смуглого мужчины, который предлагал потерпевшим бесплатную фотосессию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Через два дня правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний гражданин одного из южноазиатских государств.

Установлено, что мужчина на проходных улицах подыскивал девушек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и предлагал им бесплатную фотосессию, которая длилась до тех пор, пока смартфон жертвы не оказывался у "фотографа" в кармане.

Ранее петербургские оперативники задержали автоворов, похитивших иномарку на улице Стойкости.

Фото и видео: МВД