В Подмосковье задержан подозреваемый в разбое, распыливший перцовку

Мужчина напа на доверчивого россиянина, предложившего новому знакомому пожить у него.

Российскими правоохранительными органами задержан подозреваемый в совершении разбоя с использованием перцового баллончика. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД по Московской области. Полиция установила, что на железнодорожной станции Фабричная злоумышленник вечером познакомился с 42-летним мужчиной. Он рассказал будущему потерпевшему о своей трудной жизненной и финансовой ситуации. Поверив новому знакомому, гражданин предложил тому временно пожить в его квартире.

По дороге домой правонарушитель предложил ненадолго зайти в гости якобы к приятелю. При входе в подъезд многоквартирного дома на улице Нижегородской налётчик распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшему и избил его. пресс-служа МВД РФ

Далее аферист похитил из кармана куртки пострадавшего мобильное устройство, забрал пакет с продуктами. В настоящее время оперативники установили личность подозреваемого. Мужчина был пойман около одного из домов в городском округе Раменское. Фигурантом расследования оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. Во время досмотра подозреваемого сотрудники МВД изъяли у него перцовый баллончик. В отношении налетчика ведется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Сейчас злоумышленник отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа