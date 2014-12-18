В Подмосковье задержан подозреваемый в дачных кражах

Мужчина ограбил не менее 10 домов.

Полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах на территории Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Под подозрение попал 36-летний местный житель. Ранее мужчина был судим по аналогичному преступлению.

Оперативники установили, что фигурант расследования повредил входную дверь, а затем незаконно проник в частный дом. Инцидент произошел в деревне Сафоново. Из помещения вор унес два телевизора, а также ноутбук, мобильное устройство и ювелирные изделия. Затем мужчина покинул место преступления на такси. Личность злоумышленника установлена при помощи камер видеонаблюдения. Позже полицейские установили причастность гражданина к 10 эпизодам на общую сумму в более 600 тысяч рублей.

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

Полиция Приморского района обнаружила наркотики в квартире, выехав по сообщению о драке.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

