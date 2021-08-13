В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом говорится на официальном сайте МВД РФ. Подозрение пало на 42-летнего жителя Истры. Его поймали оперативники на территории лесного массива, около улицы Ольховая в Ленинском округе. Во время досмотра у гражданина был найден сверток с полимерными пакетами. В них находилось кристаллическое вещество с общим весом в 300 грамм. По результатам экспертизы было установлено, что содержимое является запрещенным веществом - N-метилэфедроном.
Задержанный пояснил, что приобрел данное вещество в теневом сегменте сети Интернет с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Московского региона.
Татьяна Петрова, глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины. Он помещен под стражу.
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Фото и видео: МВД России
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