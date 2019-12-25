Сотрудники полиции раскрыли мошенничество в сфере автострахования

За инсценированное ДТП злоумышленники получили 400 тыс. в качестве страховой выплаты.

Мошенники инсценировали ДТП в Петербурге, а затем получили страховые выплаты. Полиция задержала подозреваемых спустя 2,5 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

"Авария" произошла 18-го февраля 2019-го года на 2-й Красноармейской улице. Участниками стали "Ауди" и "ВАЗ". Водитель иномарки обратился в страховую компанию и после предоставления недостоверных сведений получил 400 тыс.рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемых задержали 11-го августа. Среди них был водитель "Ауди" и 42-летний житель Ленобласти. Они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что люди с инвалидностью могут компенсировать ОСАГО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области