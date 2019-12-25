Люди с инвалидностью могут компенсировать ОСАГО

Размер компенсации составит 50% от оплаченной суммы.

Граждане с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды и их законные представители, которые владеют транспортными средствами по медицинским показаниям, могут компенсировать ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Размер компенсации составит 50% от уплаченной страховой премии, определенной договором ОСАГО. Документы необходимо подать в период действия договора. Страхователем должен быть человек с инвалидностью или его законный представитель. Помимо него можно вписать не более двух водителей. Кроме того, заявитель должен иметь постоянную или временную регистрацию в Петербурге.

Для получения компенсации заявление можно подать в любой МФЦ лично, либо через портал Госуслуг.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ"