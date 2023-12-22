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В Подмосковье задержали жителя Екатеринбурга, спрятавшего пакеты с гашишем в лесу

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Поимка злоумышленника состоялась в момент, когда тот спрятал товар в районе деревни Голубое.

В Подмосковье полицейские задержали жителя Екатеринбурга, спрятавшего пакеты с гашишем в лесу. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Поимка злоумышленника состоялась в момент, когда тот спрятал товар в районе деревни Голубое и собирался покинуть место. В ходи личного досмотра у него изъяли телефон, в котором хранилась информация о местонахождении схрона.

При осмотре участка местности полицейские обнаружили и изъяли три пакета, в одном из которых находился гашиш. Содержимое остальных свертков устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция Челябинска пресекла канал контрабанды стероидных препаратов на Южный Урал.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, наркотики, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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