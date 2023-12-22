Злоумышленник подыскивал покупателей среди граждан, которые были готовы рискнуть здоровьем ради спортивных результатов.

Полиция Челябинска пресекла канал контрабанды стероидных препаратов на Южный Урал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 25-летний житель региональной столицы организовывал скрытный провоз стероидных препаратов на автомобилях через транспортные пункты пропуска. Злоумышленник подыскивал покупателей среди граждан, которые были готовы рискнуть здоровьем ради спортивных результатов.

Мужчина был задержан при получении очередной партии криминального товара. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 7,7 кг анаболических стероидов. Возбуждены уголовные дела. На время расследования фигурант заключен под стражу.

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Видео: УМВД по Челябинской области