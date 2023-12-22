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В Москве пресечена деятельность подпольного казино

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Полиция раскрыла незаконную работу заведения с азартными играми.

Российские правоохранительные органы по столице пресекли деятельность подпольного казино.  Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объясни ла журналистам, что оперативники поймали двоих подозреваемых в организации и проведении азартных игр, осуществляемых вне игорной зоны.  Установлено, что весной 2024 года  злоумышленники арендовали помещение на Бакунинской улице Москвы, где установили стол для игры в покер. Попасть внутрь можно было только по специальным приглашениям, высылаемых через мессенджеры и закрытые группы в социальных сетях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

В ходе обыска изъят покерный стол, игральные карты и фишки, а также средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.  

пресс-служба МВД РФ по городу

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: азартные игры, ирина волк, казино, мвд, москва, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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