В Москве пресечена деятельность подпольного казино

Полиция раскрыла незаконную работу заведения с азартными играми.

Российские правоохранительные органы по столице пресекли деятельность подпольного казино. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объясни ла журналистам, что оперативники поймали двоих подозреваемых в организации и проведении азартных игр, осуществляемых вне игорной зоны. Установлено, что весной 2024 года злоумышленники арендовали помещение на Бакунинской улице Москвы, где установили стол для игры в покер. Попасть внутрь можно было только по специальным приглашениям, высылаемых через мессенджеры и закрытые группы в социальных сетях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

В ходе обыска изъят покерный стол, игральные карты и фишки, а также средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ по городу

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Фото и видео: МВД Медиа