Жительница Сочи зарегистрировала в своей квартире 53 иностранца

Полиция раскрыла подробности "резиновой квартиры".

В российском городе Сочи сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения миграционного законодательства. Известно, что 43-летняя местная жительница в Хостинском районе курорта Краснодарского края фиктивно ставила на миграционный учет иностранных граждан. Противозаконная деятельность была выявлена полицией во время проведения профилактического мероприятия. Оперативники установили, что услуги россиянка предоставляли клиентам за денежное вознаграждение. В общей сложности она помогла 53 людям, прибывшим в регион из стран ближнего зарубежья. В МВД отметили, что женщина изначально не намеревалась предоставлять жилплощадь гостям для проживания.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. На период производства дознания женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. пресс-служба МВД РФ

Россиянин обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов.

Фото и видео: МВД Медиа