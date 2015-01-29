По словам злоумышленника, он планировал отвезти запрещенные вещества в Екатеринбург и спрятать в тайник.

В Подмосковье задержали водителя с крупной партией героина. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в Королеве сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого был ранее судимый житель Челябинской области. В ходе досмотра оперативники обнаружили в кармане куртки водителя и под капотом машины пять свертков с порошкообразным веществом общим весом более двух килограммов. В двух свертках находился героин.

По словам злоумышленника, он планировал отвезти запрещенные вещества в Екатеринбург и спрятать в тайник по просьбе знакомого. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Устанавливается личность мужчины, организовавшего преступление.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области задержаны подозреваемые в незаконном вылове креветок.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА