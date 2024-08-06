В Херсонской области задержаны подозреваемые в незаконном вылове креветок

Ирина Волк рассказала о пресечении незаконной деятельности в Азовском море.

На территории Херсонской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники с помощью запрещенных орудий лова и с использованием моторной лодки ловили креветки, которые находились в заповедной зоне акватории Черного моря. Незаконные действия осуществлялись на миграционных путях к нересту.

Они были осведомлены о действующем в этот период запрете. Полицейские при участии Росгвардии задержали с поличным двоих местных жителей на берегу Азовского моря. пресс-служба МВД РФ по региону

В общей сложности у злоумышленников изъято более 320 килограммов креветок, а также лодка и запрещенные орудия лова. Ущерб государству от действий нарушителей превышает 26,5 миллиона рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа