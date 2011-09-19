В Подмосковье за разбой с топором в пиццерии под стражу заключён бывший кассир этого ресторана

Полиция установила личность злоумышленника спустя несколько часов после преступления.

На территории Московской области за разбой с топором в пиццерии под стражу заключён бывший кассир этого ресторана. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Специалисты объяснили, что в темное время суток подозреваемый подъехал на такси к бывшему месту работы, расположенному на огороженной территории торгового центра в деревне Белая Богородского городского округа. Затем злоумышленник перелез через забор и отжал раздвижные двери. Мужчина оказался внутри помещения, где, угрожая топором находившемуся на смене повару, забрал из кассового аппарата около 200 тысяч рублей.

Завладев деньгами, налётчик скрылся. Прибывшие по сообщению о преступлении сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность нападавшего. пресс-служба МВД РФ

Фигурант расследования был пойман спустя несколько часов в подъезде одного из жилых домов в Электростали. Похищенными денежными средствами подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению. По факту криминального эпизода ведется уголовное дело по статье 162 УК РФ. Мужчина отправлен под стражу.

Возбуждено уголовное дело после нападения на подростка на улице Возрождения.

Фото и видео: МВД Медиа