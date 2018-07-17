Возбуждено уголовное дело после нападения на подростка на улице Возрождения

Несовершеннолетний в тяжелом состоянии был госпитализирован.

После нападения с ножом на подростка на улице Возрождения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, поздним вечером 4 августа в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у молодого человека. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий ранее неоднократно судимый, находящийся в алкогольном опьянении, 41-летний местный житель, который в результате конфликта нанёс ножевое ранение 17-летнему подростку.

Несовершеннолетний в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Фото: Piter.tv