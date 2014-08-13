Петербуржец серьёзно ранил ножом 17-летнего подростка

Инцидент произошёл на углу улиц Зайцева и Возрождения.

Петербуржец тяжело ранил несовершеннолетнего подростка в Кировском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 4 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что на углу улиц Зайцева и Возрождения неизвестный мужчина несколько раз ударил парня в плечо и живот, а затем скрылся.

Оперативно полицейскими был задержан 41-летний подозреваемый. Предварительно установлено, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений мужчина ударил 17-летнего подростка. Парня доставили в детскую больницу с колото-резаной раной грудной клетки слева и резаной раной левого предплечья. В тяжелом состоянии несовершеннолетний помещен в реанимацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на выходных подросток бросился с ножом на отца-инвалида на 2-м Рабфаковском переулке.

Фото: Piter.tv