Петербуржец серьёзно ранил ножом 17-летнего подростка

Петербуржец тяжело ранил несовершеннолетнего подростка в Кировском районе. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 4 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что на углу улиц Зайцева и Возрождения неизвестный мужчина несколько раз ударил парня в плечо и живот, а затем скрылся.
Оперативно полицейскими был задержан 41-летний подозреваемый. Предварительно установлено, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений мужчина ударил 17-летнего подростка. Парня доставили в детскую больницу с колото-резаной раной грудной клетки слева и резаной раной левого предплечья. В тяжелом состоянии несовершеннолетний помещен в реанимацию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также на выходных подросток бросился с ножом на отца-инвалида на 2-м Рабфаковском переулке.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все