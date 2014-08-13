Подросток бросился с ножом на отца-инвалида на 2-м Рабфаковском переулке

Выяснилось, что парень состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Драка с применением ножа произошла воскресным утром в квартире в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром в экстренные службы позвонил 47-летний мужчина-инвалид и сообщил, что его 16-летний сын с ножом кидается на семью. Подросток из-за внезапно возникшей ссоры подрался с отцом. Родитель защищался, и выбил нож у сына.

Подростка из квартиры по 2-му Рабфаковскому переулку доставили в отдел полиции, а отца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными колото-резанными ранами левого бедра, обеих голеней, культи правого плеча. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен.

В полиции подросток пожаловался на головную боль. На скорой его доставили в детскую больницу и поместили в реанимацию. Выяснилось, что парень состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы и возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv