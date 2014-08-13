На мальчике загорелась одежда от костра в Ленобласти

У ребенка диагностированы термические ожоги спины и верхних конечностей второй и третьей степени.

Медики в Петербурге борются за жизнь восьмилетнего мальчика, получившего ожоги 12% поверхности тела. Как стало известно Piter.TV, одежда ребенка загорелась от костра, который развел его отец на дачном участке во Всеволожске.

Происшествие случилось в воскресенье, 4 августа, примерно в 15:20. На дачном участке по Первомайскому проспекту отец мальчика разводил костер. Восьмилетний ребенок играл во дворе с другими детьми, но неожиданно подбежал к огню. Пламя охватило футболку первоклассника. Отец мальчика погасил огонь водой и вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка диагностированы термические ожоги спины и верхних конечностей второй и третьей степени. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении одной из петербургских больниц.

По факту произошедшего ведется проверка.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)