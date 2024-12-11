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На мойке в Кировском районе водитель угрожал оружием другому автовладельцу
Сегодня, 16:26
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На мойке в Кировском районе водитель угрожал оружием другому автовладельцу

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По мнению агрессора, второй водитель слишком долго не выезжал из бокса после мойки машины.

Росгвардейцы задержали водителя, который угрожал убийством другому автовладельцу на мойке в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что ночью 26 января между двумя мужчинами на автомойке на улице Возрождения произошел конфликт. В ходе ссоры 54-летний водитель начал угрожать 27-летнему горожанину травматическим пистолетом "ИЖ-79-9Т". 

По мнению агрессора, второй водитель слишком долго не выезжал из бокса после мойки машины.

Пистолет изъяли. У задержанного имелись при себе необходимые документы на оружие. Также возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: пьяный петербуржец угрожал убийством охраннику в ТЦ на Московском проспекте. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: угроза убийством, улица возрождения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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