На мойке в Кировском районе водитель угрожал оружием другому автовладельцу

Росгвардейцы задержали водителя, который угрожал убийством другому автовладельцу на мойке в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Уточняется, что ночью 26 января между двумя мужчинами на автомойке на улице Возрождения произошел конфликт. В ходе ссоры 54-летний водитель начал угрожать 27-летнему горожанину травматическим пистолетом "ИЖ-79-9Т".
По мнению агрессора, второй водитель слишком долго не выезжал из бокса после мойки машины.
Пистолет изъяли. У задержанного имелись при себе необходимые документы на оружие. Также возбуждено уголовное дело.
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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