На мойке в Кировском районе водитель угрожал оружием другому автовладельцу

По мнению агрессора, второй водитель слишком долго не выезжал из бокса после мойки машины.

Росгвардейцы задержали водителя, который угрожал убийством другому автовладельцу на мойке в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что ночью 26 января между двумя мужчинами на автомойке на улице Возрождения произошел конфликт. В ходе ссоры 54-летний водитель начал угрожать 27-летнему горожанину травматическим пистолетом "ИЖ-79-9Т".

По мнению агрессора, второй водитель слишком долго не выезжал из бокса после мойки машины.

Пистолет изъяли. У задержанного имелись при себе необходимые документы на оружие. Также возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти