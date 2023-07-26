Полицейскими устанавливаются все причастные к поставке и сбыту криминального товара.

В Подмосковье задержали торговцев немаркированной табачной продукцией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, сигареты различных марок ввезли в Россию из-за границы как транзитный груз. Злоумышленники приобрели продукцию и нелегально перепродавали в нескольких регионах страны. Основная партия товара находилась в складских помещениях в Балашихе, Люберецком городском округе и Раменском муниципальном округе.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 1 млн пачек табачной продукции, а также печати и бланки. Возбуждено уголовное дело. Полицейскими устанавливаются все причастные к поставке и сбыту криминального товара.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА