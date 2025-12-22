В Подмосковье выявили 13 приезжих, нарушивших миграционное законодательство

Отмечается, что задержанные находились на территории РФ с нарушением установленного режима пребывания.

В Подмосковье сотрудники полиции в ходе рейда выявили 13 приезжих, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, мероприятие провели в Электростали. Полицейские выявляли нарушения миграционного законодательства среди водителей такси и пассажиров общественного транспорта на железнодорожной станции Фрязино.

В ходе рейда были задержаны 13 стран из Центральной Азии. Отмечается, что задержанные находились на территории РФ с нарушением установленного режима пребывания. На каждого из них составлен административный протокол. Также каждого нелегала оштрафовали на пять тысяч рублей. Их выдворят за пределы страны.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья