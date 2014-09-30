Сумма незаконных выплат превысила 237 млн рублей.

В Новосибирске перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве при получении выплат и подделке документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель столичного региона обращался в многофункциональные центры Москвы, а также органы ЗАГСа Самары и Нижнего Новгорода, куда подавал заведомо ложные заявления о присутствиях на родах в домашних условиях. После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат.

Сумма незаконных выплат превысила 237 млн рублей. Всего в территориальные отделения Соцфонда РФ подали недостоверную информацию о рождении более 600 детей. В одном производственном деле соединено 89 уголовных дел. Его вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА