Адвокат Александра Шепелева заявил, что его клиента увезли в неизвестном направлении.

В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального". Об этом журналистам рассказал адвокат Александра Шепелева. Он отметил, что его клиент выполняет функции SMM-редактора при оппозиционном движении. Мужчину поймали в Люберцах, после чего в квартире подозреваемого прошли обыски. Даниил Берман отметил, что теперь Шепелев должен явиться на допрос к следователям.

В его квартире провели обыск. В протоколе он указал, что к нему применялась физическая сила. Там же написано, что от Шепелева требовали предоставить технику и "документацию, содержащую сведения о подготовке и координации несогласованных массовых мероприятий. Даниил Берман, адвокат Александра Шепелева

Юрист отметил, что после обысков в квартире ему не разрешили ехать с клиентом, а также не дают сведений о том, где находится Шепелев. При этом мужчина также обязан явиться по "санитарному делу" на допрос за акции в Москве, которые прошли 31 января и 2 февраля.

Волгоградский суд рассмотрит восемь дел в отношении участников несанкционированной акции.

Фото: Piter.tv