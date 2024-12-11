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В Подмосковье задержали школьника с кухонным ножом и топориком
Сегодня, 11:10
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В Подмосковье задержали школьника с кухонным ножом и топориком

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По словам ученика, эти предметы он забыл выложить и якобы планировал отнести бабушке.

В Подмосковье задержали школьника с кухонным ножом и топориком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел утром 23 января в Балашихе. По информации источника, ученик 10-го класса пришел на занятия с кухонный ножом и топориком. Эти вещи нашел у школьника охранник. Сам ученик заявил, что эти предметы он забыл выложить и якобы планировал отнести бабушке. Устанавливаются цели использования ножа и топорика школьником. 

Ранее мы сообщали, что разыскиваются злоумышленники, похитившие и избившие колпинского школьника.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, кухонный нож, подмосковье, топорик, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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