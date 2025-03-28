В Подмосковье задержали пятерых местных жителей за вымогательство и грабеж. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, задержанными оказались местные жители городского округа Истра. Отмечается, что злоумышленники возле одного из домов в Дедовске потребовали от 24-летнего гражданина 1 млн рублей, угрожая тому физической расправой. Они также обещали разгласить информацию о том, что потерпевший якобы причастен к незаконному обороту наркотиков. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Удмуртии осудят директора и четверых работников автосалона, обманувших клиентов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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