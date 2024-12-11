В Подмосковье задержали пособника аферистов, похитивших у пенсионера более 20 млн рублей

Курьера задержали в аэропорту Шереметьево.

В Подмосковье полицейские задержали пособника аферистов, похитивших у пенсионера более 20 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 32-летний житель Перми забирал деньги по адресам, которые называл работодатель, после чего помещал их в тайники. Одному из пенсионеров позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что от его имени поступила заявка на оформление кредита. На следующий день ему позвонили якобы из службы безопасности банка и ФСБ, убедив мужчину в том, что мошенники пытаются похитить его деньги. Ему предложили забрать свои накопления и передать их доверенному лицу.

Пенсионер передал наличные мужчине в одном из кафе. Спустя несколько часов он догадался, что его обманули, и обратился в полицию. Оперативники установили личность и задержали в аэропорту Шереметьево курьера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с ущербом 20 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА