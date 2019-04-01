Злоумышленник планировал распространить запрещенное вещество на территории региона.

В Подмосковье задержали наркосбытчика, забравшего из тайника в лесу героин. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 31-летний уроженец Средней Азии на автомобиле приехал в лесной массив и забрал из тайника оптовую партию героина. Злоумышленник планировал распространить запрещенное вещество на территории региона. В ходе досмотра салона автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли пакет с неизвестным сыпучим веществом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят из зоопарков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА