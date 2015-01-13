МВД подтвердило задержание подозреваемого в краже трех кенгурят из зоопарков

Задержанного доставили в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.

Пресс-служба МВД России подтвердила задержание подозреваемого в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков.

По данным ведомства, мужчину задержали на вокзале города Александров. В его сумке нашли одного из детенышей кенгуру, украденных из калужского зоопарка. Отмечается, что второй детеныш погиб.

Местонахождение третьего кенгуренка устанавливается. Задержанного доставили в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.

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Видео: МВД России