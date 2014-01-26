Одной из возможных причин называют техническую неисправность тормозной системы картинга.

В Люберцах возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в картинг-клубе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в сентябре в одном из торговых центров города Котельники мальчик совместно со своим отцом катался на картинге. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате чего ребенок получил закрытые переломы руки со смещением.

Одной из возможных причин называют техническую неисправность тормозной системы картинга. Следователями и криминалистами проведен осмотр места. Установление всех обстоятельств продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали девушку-блогера за пропаганду наркотиков.

Видео: ГСУ СК России по Московской области