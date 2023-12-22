Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Подмосковье задержали наркодельца, хранившего марихуану в банках. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Полицейские провели обыск у 33-летнего подозреваемого, у которого изъяли семена, электронные весы и трехлитровые банки. Кроме того, на балконе обнаружили гроубокс, внутри которого находились горшки с растениями, визуально схожими с коноплей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицией Москвы задержаны трое подозреваемых в краже иномарки стоимостью 1 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА