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В Подмосковье задержали наркодельца, хранившего марихуану в банках

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Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Подмосковье задержали наркодельца, хранившего марихуану в банках. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Полицейские провели обыск у 33-летнего подозреваемого, у которого изъяли семена, электронные весы и трехлитровые банки. Кроме того, на балконе обнаружили гроубокс, внутри которого находились горшки с растениями, визуально схожими с коноплей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицией Москвы задержаны трое подозреваемых в краже иномарки стоимостью 1 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: марихуана, наркоделец, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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