Петербург вошёл в межрегиональный учебно-педагогический округ

Герценовский университет возглавит педагогический округ шести регионов.

В университете имени Герцена подписано соглашение о создании межрегионального учебно-педагогического округа, в который вошёл и Петербург. В состав объединения включены городской комитет по образованию, Герценовский университет, а также профильные комитеты и министерства Ленинградской, Псковской, Новгородской, Херсонской областей и Республики Карелия.

Партнёрам предстоит развивать кадровый потенциал региональных систем образования и разрабатывать методические проекты. Кроме того, в сферу их задач войдут профориентация школьников и студентов, повышение квалификации учителей и подготовка педагогов среднего профессионального образования.

Отдельный акцент планируется сделать на методических школах для учителей и преподавателей вузов — это, как рассчитывают организаторы, позволит улучшать качество образования с учётом новых технологических реалий и развития искусственного интеллекта.

В пресс-службе городского комитета по образованию пояснили, что научно-методическое руководство округом и общую организацию работы берёт на себя Герценовский университет, тогда как регионы формируют запрос на обучение и повышение квалификации педагогов.

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Фото: Piter.TV