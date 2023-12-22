  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
81
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полицией Москвы задержаны трое подозреваемых в краже иномарки стоимостью 1 млн рублей

0 0

В МВД раскрыли криминальный эпизод с угнанной "Маздой".

Российские правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в краже иномарки стоимостью в один миллион рублей. В пресс-службе регионального управления МВД РФ по Москве уточнили, что злоумышленниками оказались трое мужчин в возрасте от 43 до 52 лет. Они  похитили припаркованный около жилого дома по улице Бехтерева автомобиль марки "Мазда", после чего перегнали легковое транспортное средство в арендованное домовладение, расположенное в Московской области. Там мошенники успели частично разукомплектовать машину. Сотрудникам полиции удалось выйти на след преступников, а после - задержать их.

Изъяли электронные и механические устройства для вскрытия дверей автомобилей, средства для подавления радиосигнала, а также само транспортное средство, которое вскоре будет возвращено законному владельцу. 

пресс-слкжба МВД РФ по столице

По району Царицыно полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В текущий момент двое из подозреваемых отправлены под стражу, а третий остается под домашним арестом.

Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе".

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: автоугон, мазда, мвд, москва, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии