Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе"

Мужчина раскаивается в своей публичной реакции на трагедию.

Российские правоохранительные органы задержали 75-летнего жителя из поселка Ола, расположенного в Магаданской области. По информации от пресс-службы регионального управления МВД, мужчина через мессенджер одобрительно высказался о теракте, произошедшем на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл".

... Разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан. пресс-служба полиции по региону

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за публичное оправдание терроризма. Теперь нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Полиция разместила в социальных сетях видеоролик с допросом фигуранта расследования. кадре он говорит о том, что просто совершил глупость, поэтому сейчас раскаивается и сожалеет об этом.

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Фото и видео: Telegram / Полиция Колымы