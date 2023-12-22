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Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе"

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Мужчина раскаивается в своей публичной реакции на трагедию.

Российские правоохранительные органы задержали 75-летнего жителя из поселка Ола, расположенного в Магаданской области. По информации от пресс-службы регионального управления МВД, мужчина через мессенджер одобрительно высказался о теракте, произошедшем на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". 

... Разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан.

пресс-служба полиции по региону

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за публичное оправдание терроризма. Теперь нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Полиция разместила в социальных сетях видеоролик с допросом фигуранта расследования.  кадре он говорит о том, что просто совершил глупость, поэтому сейчас раскаивается и сожалеет об этом.

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Фото и видео: Telegram / Полиция Колымы

Теги: крокус сити холл, магаданская область, мвд, пенсионеры, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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