Волгоградцы незаконно выловили более 70 кг рыбы на Варваровском водохранилище

Российские правоохранительные органы по Волгоградской области пресекли незаконный вылов рыбы на территории Варваровского водохранилища. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что согласно предварительным сведениям, трое местных жителей из Калачевского района в период за январь 2023 года по настоящее время при помощи запрещённых орудий лова – сетей, осуществляли незаконный вылов биологических водных ресурсов в акватории водоёма. Затем товар продавался постоянным клиентам.
Изъяты пять комплектов сетей и около 70 кг рыбы. В настоящее время назначен ряд исследований, устанавливается сумма причинённого ущерба.
пресс-служба МВД РФ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.
Задержаны подростки, нападавшие на случайных прохожих на Муринской дороге.
Фото и видео: МВД Медиа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все