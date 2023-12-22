Волгоградцы незаконно выловили более 70 кг рыбы на Варваровском водохранилище

Полиция установила злоумышленников, реализовавших незаконный товар постоянным покупателям в регионе.

Российские правоохранительные органы по Волгоградской области пресекли незаконный вылов рыбы на территории Варваровского водохранилища. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что согласно предварительным сведениям, трое местных жителей из Калачевского района в период за январь 2023 года по настоящее время при помощи запрещённых орудий лова – сетей, осуществляли незаконный вылов биологических водных ресурсов в акватории водоёма. Затем товар продавался постоянным клиентам.

Изъяты пять комплектов сетей и около 70 кг рыбы. В настоящее время назначен ряд исследований, устанавливается сумма причинённого ущерба. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа