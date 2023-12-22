Петербургская спортсменка пострадала при массовом завале лыжниц в Сочи

На одном из участков спортсменки начали падать и сталкиваться друг с другом.

По данным на 17:30, во время 10-километрового масс-старта на Спартакиаде в Сочи 8 марта пострадали 18 лыжниц. В их числе оказалась 18-летняя петербургская спортсменка. Об этом пишет 78.ru.

В ходе масс-старта на дистанции 10 километров произошел массовый завал. На одном из участков спортсменки начали падать и сталкиваться друг с другом. Пострадавшим диагностировали ушибы и другие травмы, у двух из них зафиксированы открытые переломы рук и ног. Петербурженка вывихнула плечо. Часть лыжниц сошли с дистанции, после чего гонку прекратили.

Причиной массового завала стали неблагоприятные погодные условия. В какой-то момент началась снежная буря. Оставшиеся старты перенесены.

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Видео: Telegram / 112