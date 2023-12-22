В результате ночного пожара в Колпинском районе пострадали две женщины

В комнате площадью 20 "квадратов" полыхала обстановка по всей площади.

Ночью 8 марта в Колпинском районе произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире в доме 16 по улице Ижорского Батальона поступила на пульт спасателей в 00:03. В комнате площадью 20 "квадратов" полыхала обстановка по всей площади.

К 00:35 огонь ликвидировали. В результате происшествия пострадали две женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Дунайском проспекте пострадала женщина.

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