В Подмосковье задержали курьеров мошенников, выманивших у юноши 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 18-летнему жителю Серпухова позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил о необходимости явиться в комиссариат. Под предлогом оформления записи собеседник убедил молодого человека продиктовать код из SMS‑сообщения. После этого юноше стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Ему угрожали возбуждением уголовного дела по факту пособничества и финансирования ВСУ.

По указке аферистов потерпевший снял на видео обзор своей квартиры. От него потребовали вскрыть сейф и передать находящиеся там деньги на экспертизу в спецслужбы. Он упаковал в сумку почти 25 млн рублей и передал ее прибывшим курьерам. Поняв, что стал жертвой обмана, юноша обратился в полицию.

Сотрудники полиции задержали посыльных, которые оказались студентами учебных заведений Санкт-Петебурга. Они рассказали, что ранее сами попали в аналогичную ловушку и собирали с граждан деньги по указаниям кураторов. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья