По данным следствия, жертвой мошенничества стала 91-летняя жительница Коломны.

В Подмосковье задержали девушку, подменившую 400 тысяч рублей на билеты "Банка приколов". Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, жертвой мошенничества стала 91-летняя жительница Коломны. Потерпевшей позвонила мнимая представительница Пенсионного фонда и рассказала о проведении некой денежной реформы, согласно которой необходимо заменить купюры старого образца на новые. Спустя время к пенсионерке приехала якобы коллега звонившей и попросила написать заявление о согласии на замену банкнот. Пока пенсионерка заполняла бумаги, злоумышленница подменила лежавшие на кухне деньги на билеты "Банка приколов" и убежала.

Сыщики вышли на след похитительницы и задержали ее в Воскресенске. По словам подозреваемой, она нашла телефон потерпевшей в одной из групп в мессенджере, после чего решила совершить преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ППС района Хамовники предотвратили мошенничество в отношении 81-летней москвички.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА