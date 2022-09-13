В Подмосковье за госизмену задержали сотрудника оборонного завода

Мужчина передавал информацию украинской стороне.

В Московской области за государственную измену задержали сотрудника оборонного завода. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. По информации от силового ведомства, подозреваемый передавал украинской стороне изображения и фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники.

Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации. ЦОС ФСБ РФ

Уточняется, что фигурант расследования находился в должности директора по качеству авиационного завода. Он имел допуск к засекреченной информации. При помощи мобильного устройства мужчина сфотографировал отечественную технику, а затем по электронным каналом передал сведения гражданину Украины. Предположительно, его сообщником является сотрудник Одесского авиационного завода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Подозреваемый помещен под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ