ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

Граждане Украины с запрещенными веществами хотели на машине пересечь границу в Псковской области.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что подозреваемые планировали въехать на территорию РФ на транспортном средстве через пункт пропуска Убылинка. Их выявили сотрудники пограничного управления по Псковской области.

Пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств... Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 УК РФ. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве пояснили, что сотрудники пограничного управления ФСБ нашли 57 килограммов мефедрона в тайниках, которые находились в бензобаках двух автомобилей. Сами машины управлялись украинскими гражданами.

В Московском регионе пресекли деятельность террористической ячейки, финансировавшей террористов.

Фото и видео: ФСБ России