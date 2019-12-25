Силовики выявили группировку подозреваемых и вышли на организатора финансирования террористов.

В Московском регионе пресекли деятельность террористической ячейки, финансировавшей ИГ (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). Известно, что комплекс оперативно-розыскных мер проводился сотрудниками ФСБ по региону. В настоящее время подозреваемые задержаны.

Преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию. пресс-служба ФСБ РФ по Москве и Московской области

Члеными группировки стали росссийские граждане. При помощи своих банковских карт фигуранты расследования перевели свыше ста тысяч рублей организатору канала финансирования террористов. Его личность также установлена. Сейчас мужчина находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. В отношении пойманных лиц ведется уголовное дело по статье за содействие террористической деятельности.

В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор" (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: ФСБ РФ по региону