Запрещается проведение в регионе массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Согласно нему, с 13 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления, а также для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Запрещается проведение в регионе массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Организаторам других мероприятий рекомендовано их не проводить.

Вернувшиеся из КНР, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании должны самоизолироваться на 14 дней.

Ранее мы писали, что российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса.

Видео: YouTube / ARIRANG NEWS, ITV News