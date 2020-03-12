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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Запрещается проведение в регионе массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Согласно нему, с 13 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления, а также для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Запрещается проведение в регионе массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Организаторам других мероприятий рекомендовано их не проводить.

Вернувшиеся из КНР, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании должны самоизолироваться на 14 дней.

Ранее мы писали, что российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса.

Видео: YouTube / ARIRANG NEWS, ITV News

Теги: карантин, коронавирус, пандемия, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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