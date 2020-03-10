В Липецке и Москве введен особый режим. На очереди может оказаться Курск.

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса. Еще 5 марта режим повышенной готовности объявлен в Москве. Он запущен указом мэра столицы Сергея Собянина.

С 10 марта особый режим объявлен в Липецкой области. Об этом говорится на официальном сайте администрации региона. В СМИ отмечают, что примеру Москвы также готова последовать Курская область.

На данный момент в России зарегистрировано 20 пациентов с коронавирусом. Медики напоминают, что туристы, которые покидали пределы РФ при появлении симптомов ОРВИ должны вызвать врача на дом. Пациентов следует временно изолировать на карантин. Для тех, кто работает, необходимо создать возможность дистанционной работы.

Ранее названы новые симптомы коронавируса.

