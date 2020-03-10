В Липецкой области ввели особый режим из-за коронавируса. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта. С 10 марта в Липецкой области введён режим повышенной готовности.
По правилам выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ не должны выходить из дома. Они должны вызвать врача и самоизолироваться на время карантина.
Работодатели должны создать условия для измерения температуры сотрудников в офисе. Если она повышена, работник отправляется домой. При возможности всем работникам лучше выполнять трудовые обязанности удалённо - из дома.
Также все медицинские учреждения области готовы для работы с возможными заразившимися.
Ранее в ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса.
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