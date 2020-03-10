Выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ не должны выходить из дома.

В Липецкой области ввели особый режим из-за коронавируса. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта. С 10 марта в Липецкой области введён режим повышенной готовности.

По правилам выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ не должны выходить из дома. Они должны вызвать врача и самоизолироваться на время карантина.

Работодатели должны создать условия для измерения температуры сотрудников в офисе. Если она повышена, работник отправляется домой. При возможности всем работникам лучше выполнять трудовые обязанности удалённо - из дома.

Также все медицинские учреждения области готовы для работы с возможными заразившимися.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса.