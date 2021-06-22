Подозреваемая не помнит момента гибели знакомой.

В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги. Об этом сообщили представители Следственного комитета России. По информации от знакомых фигурантки расследования, девушка по имени Александра была спокойной. Ранее у нее не замечались проблемы с алкоголем. Подруга подозреваемой сообщила журналистам о том, что Александра являлась студенткой пятого курса физико-математического факультета Московского государственного областного университета.

Умнейшая девочка, сама поступила на факультет". С алкоголем у нее не было никаких проблем. подруга задержанной сообщила "КП"

Также положительно как о преступнице, так и погибшей отозвалось руководство детского лагеря, в котором произошла трагедия. Там отметили, что ранее вожатые не конфликтовали. Погибшая девушка (Филатова) любила работать с детьми, а также планировала связать свою дальнейшую карьеру с педагогикой. Александра Осипова призналась следствию, что не хотела совершать преступление. Она не помнит момент убийства. Увидев раненую жертву, она самостоятельно вызвала скорую помощь, а затем позвонила матери, рассказав о случившемся.

По сведениям от "МК", старшая девушка была назначена вожатой у детей 8-10 лет, а младшая вела театральный кружок при лагере. СОтрудники учреждения заявили, что не было и намека на то, что может произойти убийство. Другие студенты отметили, что за три дня до трагедии из комнаты девушек они слышали крики, так как вожатые громко выясняли отношения друг с другом. Позже они обе отметили, что у них "все нормально".

Причиной убийства девушки в лагере в Пушкине стал спор, кто лучший вожатый.

Видео: Следственный комитет России