В момент конфликта девушки выпивали алкоголь.

Причиной убийства девушки в лагере в Пушкине стал спор, кто лучший вожатый. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что трагедия произошла на территории Московской области. В ходе конфликта оппонентки ранили друг друга. Первая вожатая получила смертельные повреждения, а вторая - незначительные ранения. Ей удалось выхватить холодное оружие из рук погибшей.

По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом. источник агентства

На данный момент известно, что поссорившиеся девушки не знали друг друга до попадания в детский лагерь. Сама трагедия развернулась в ночное время, когда отдыхающие спали и ничего не видели.

Подросток умер при нападении медведя на туристов в нацпарке.

Фото: Pixabay.com, Telegram/LifeShot

