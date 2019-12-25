Подросток умер при нападении медведя на туристов в нацпарке

Дикий зверь ранил еще одного местного жителя.

Подросток умер при нападении медведя на туристов в национальном парке "Ергаки" Красноярского края. Еще один человек считается пострадавшем от дикого животного. Известно, что трагедия произошла на озере Медвежье. О нападении на людей рассказали утром 22 июня представители закона. Они же вызвали спасателей. Позже выяснилось, что медведь напал на группу туристов, в которой находились 13 человек. Жертвой разъяренного зверя стал 16-летний мальчик.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного центра "Горный". Пострадавший мужчина, как и остальные путешественники, выводятся с маршрута. О погибшем известно то, что он работал "шерпой: за вознаграждение помогал туристам в походах. В этот раз он принес группе провиант из ближайшего населенного пункта. Спустя несколько часов подросток так и не вернулся домой. На поиски ребенка отправились двое мужчин. Они наткнулись на останки мальчика, которого доедал медведь. Хищник атаковал мужчин. Один из поисковиков сумел убежать, а второй попал в лапы животного. Однако с собой у местного жителя был нож, с помощью которого ему удалось отбиться. Медики зафиксировали у 28-летнего Егора Пяткова ранения плеча и ягодицы.

К настоящему времени медведь убит сотрудниками природнадзора. Туристы находятся в безопасности на территории туристической базы "Тушканчик".

В Мытищах сотрудники ЕДДС ищут сбежавшего медведя.

Фото: ВКонтакте / Природный парк "Ергаки"