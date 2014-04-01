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В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ограбившего магазин

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Отмечается, что у него уже была судимость.

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ограбившего магазин. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник зашел в магазин и, воспользовавшись отсутствием работников и посетителей, пробрался за прилавок. Его заметила продавец и направилась к выходу на улицу. Тот пытался схватить ее руками и удержать, но женщине удалось вырваться и выбежать из помещения.

Грабитель забрал наличность из кассы, после чего скрылся. Оперативники установили и по адресу проживания задержали подозреваемого, у которого уже была судимость. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: магазин, ограбление, подмосковье, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости России,

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