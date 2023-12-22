В Подмосковье возбудили уголовное дело после убийства предпринимателя

местные жители нашли тело погибшего с огнестрельной раной.

Российские следователи возбудили уголовное дело после убийства (части 1 статьи 105 УК РФ) предпринимателя на территории Балашихи. Соответствующее заявление сделали специалисты из надзорного ведомства по Московской области. Согласно предварительным сведениям, утром 20 апреля около подъезда многоэтажного жилого здания прохожие обнаружили тело местного бизнесмена 1963 года рождения. На жертве позже правоохранительными органами было замечено огнестрельное ранение.

На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

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