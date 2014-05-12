СК РФ будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

В Подмосковье возбудили дело в отношении полицейского, выстрелившего в свою дочь. Об этом журналистам рассказала официальный представитель регионального Следственного комитета Ольга Врадий. По данным чиновницы, фигуранта расследования обвиняют по статье за покушение на убийство. Инцидент произошел во время поездки в такси 11 ноября. Мужчина находился в салоне автомобиля в нетрезвом виде. При помощи травматического оружия он атаковал свою дочь на заднем сиденье машины. Звук выстрела услышал водитель.

Следователем по Сергиеву Посаду 47-летнему сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Московской области

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Известно, что конфликт в такси произошел из-за того, что оба пассажира были пьяны. Отец выстрелил в голову потерпевшей. Девушку пришлось госпитализировать с места событий. В настоящее время ей провели операцию.

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Фото: Piter.tv