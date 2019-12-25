СК РФ ведет уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ.

Экс-начальник УКС Бурятии пойдёт под суд за некачественные дома для сирот. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета. Речь идет о директоре компании "Ипотечная корпорация РБ" и главе Фонда поддержки граждан Анатолии Бирюкове. Мужчина подозревается по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий и причинении из-за этого тяжелых последствий. Материалы дела уже находятся в судебной инстанции для рассмотрения.

Напомним, что расследование касается предыдущего места работы чиновника. Он возглавлял Управления капитального строительства правительства Бурятия в период с декабря 2015 по февраль 2019 года. Следователи напомнили, что в июне и сентябре 2017 года руководитель заключил контракты на покупку жилых помещений в Кабанском и Кяхтинском районах. Членами приемки должны были стать по закону не менее пяти человек. Однако в нарушение данного требования Бирюков сформировал приемочную комиссию всего из двух человек. Лишь один из них проводил визуальный осмотр помещений. Необходимые экспертизы не были назначены. Акты приема-передачи объектов недвижимости были приняты без замечаний, а денежные средства подрядчику перечислены в полном объеме. Несмотря на это, 14 помещений оказались не соответствующими нормативным требованиями о безопасности зданий. Они непригодны для круглогодичного проживания.

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Фото: Следственный комитет Бурятии

